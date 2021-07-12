和康生（1783)12日舉辦股東會，正式成為大江集團成員，為保障股東健康與工廠正常，集團免費送股東快篩，安排集團子公司大江基因打造快篩系統，在股東進場前快篩，同步為廣篩防疫盡心力。

大江是在今年4月間，宣佈公開收購，以每股29元，約40億元完成收購和康生25.38%股權，躍居第一大股東，拿下主導權，也讓和康生成為大江集團生力軍。

集團董事長林詠翔表示，這是今年第一個收購案，目標是在未來十年打造台灣生技大聯盟。而在積極進行集團資源整合下，防疫期間，集團也會為旗下公司股東會免費進行快篩。

大江基因迄今已為多家大型企業快篩超過3000人次。累積豐富的新冠篩檢專業經驗，除了已經成熟運作的自動化加速傳統核酸檢驗方案，同步正在開發下一代R-PCR，應用恆溫環狀擴增法(LAMP Loop- mediated isothermal Amplification)的快速核酸檢測技術，平行測試結果顯示，靈敏度可達95%以上，而反應時間僅需30分鐘，大江基因正與醫院合作進行臨床試驗，取證後將開發更精確的企業快篩商機。

林詠翔表示，新冠疫情嚴峻期間，大江基因以驚人速度在三週內，佈建五台QVS-96s高通量核酸檢測平台，分別在新北市的台美檢驗公司、新北聯醫三重分院、桃園聯新國際醫院、新竹台大生醫分院，與高雄小港醫院，有效提升台灣每日核酸檢驗樣本處理流量，並且與醫療機構合作企業快篩。