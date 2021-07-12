ATM 港交所領漲 恒指開盤漲逾300點 10:292021/07/12 工商 賴瑩綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美股三大指數上周五（9日）齊創收盤新高，加上中國人民銀行9日收市後意外宣布全面降準。港股12日開盤漲逾300點。 恒指開盤漲328點或1.2％，報27672點。之後跌幅收窄，10：06漲80點，報27424點。 國企指數開盤漲124點或1.26％，報10010點。科指開盤漲90點或1.2％，報7520點。 個股表現方面，重磅科技股開高，騰訊開高2％，報549.5港元。阿里巴巴開高1.9％，報199.3港元。美團開高2.8％，報287港元。港交所開高2.7％，報503港元。 #開盤 #港元 #漲逾 #港交所 #恒指 也許您會感興趣 其他人正在看 財經熱門新聞 台積電、鴻海同步發重訊 各捐500萬劑BNT 花費金額曝光 - 要聞 長榮、陽明、萬海驚現3大價位 散戶沒出手恐滅頂 - 財經 航運三雄噴了3~5倍 塞港缺櫃未變但小心一大利空 - 財經 拜登來亂的！歐美航運股大復仇噴更猛 長榮、陽明也遭錯殺？ - 財經 泰豐布局全球拚明年虧轉盈 專訪馬述健：立誓奪回美國市場 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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