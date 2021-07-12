美股三大指數上周五（9日）齊創收盤新高，加上中國人民銀行9日收市後意外宣布全面降準。港股12日開盤漲逾300點。

恒指開盤漲328點或1.2％，報27672點。之後跌幅收窄，10：06漲80點，報27424點。

國企指數開盤漲124點或1.26％，報10010點。科指開盤漲90點或1.2％，報7520點。

個股表現方面，重磅科技股開高，騰訊開高2％，報549.5港元。阿里巴巴開高1.9％，報199.3港元。美團開高2.8％，報287港元。港交所開高2.7％，報503港元。

#開盤 #港元 #漲逾 #港交所 #恒指