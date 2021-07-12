【旅奇傳媒/編輯部報導】交通部觀光局與參山國家風景區管理處邀請大梨山環山部落藝術家林春節，首次結合藝術創作在高鐵臺中站2F大廳設計展出「泰雅公主與蘋果花」大型燈箱形象廣告，作品以「璀璨人生」畫作為主體，呈現泰雅原民瑰麗編織與梨山蘋果花開特有的風情，吸引遊客到梨山旅遊。

展出至8月31日止，同時也在參山處粉絲頁【趣遊參山：獅頭山 梨山 八卦山】推出「泰．愛．你」線上畫展，邀請民眾透過林春節揉合編織織紋、部落人文及傳統深層故事的泰雅原民風情，認識梨山多元瑰麗的文化底蘊，疫情後來趟梨山之旅。

▲畫作-甜心覆盆子。 圖：參山國家風景區管理處╱提供

參山處代理處長曹忠猷指出，來自大梨山環山部落的林春節老師是臺灣泰雅族當代藝術家，作品突顯表現創新浪漫風格，透過高彩度及多種顏色，勾勒出部落的人物、花卉、植物、編織及傳統的生活紀錄，呈現梨山地區原民文化及生態產業特色，畫風迷人又吸睛。 疫情期間，觀光局與參山處結合林春節的畫作在高鐵推出形象廣告，希望透過人稱浪老師的林春節大膽的用色、溫柔的筆觸與感動的故事，營造大梨山深層多元豐富的旅遊氛圍，加深梨山對遊客的旅遊魅力！

▲畫作-黃金夢夫妻樹。 圖：參山國家風景區管理處╱提供

林春節指出，從事原住民藝術工作多年時間，以往都是在畫廊、博物館、美術館等藝文場所展覽，這是第一次能在重要的交通場站展出自己創作，用最直接、親近民眾的方式，讓更多人欣賞泰雅族塊麗文化之美。「璀璨人生」這幅畫中的泰雅公主呈現部落當初繁華風貌，佐以優雅華麗又有高冷粉嫩的蘋果花相襯，見證大梨山地區60年代風華富足的時期。

▲畫作-與你共生。 圖：參山國家風景區管理處╱提供

參山處表示，梨山風景區往年旅遊旺季從暑假開始，吸引許多遊客上山避暑，夏天是梨山蜜李、水蜜桃、水梨等溫帶水果季相繼上市的季節，吸引許多遊客上山購買。今年防疫期間遊客不能上山，參山處除了協助推廣梨山水果網購行銷，也與觀光局合作推出形象廣告，讓大眾感受原民藝術風情。

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