【旅奇傳媒/編輯部報導】臺北市政府觀光傳播局以「走靜貓空」為主軸，結合貓空的在地力、文化力與宗教力，持續辦理多場主題行銷活動，為貓空地區帶來新的觀光人潮，已於3至5月辦理完畢3場活動；接續預計於9月推出「夜觀星〜尋找貓空最亮的那顆星」及10月推出「童樂會〜動物野餐派對會」等活動，持續帶動貓空地區發展，吸引民眾「走靜貓空」，感受山城慢活魅力。

▲貓空人氣料理。 圖：臺北市政府觀光傳播局╱提供

因應疫情衝擊，為了讓山城茶香美味持續飄香，及力挺貓空商圈度過疫情艱困時刻，台北市政府觀傳局局長劉奕霆表示，這次與貓空在地商圈合力推出「貓空美食外送隊」，透過聯合上菜及整合行銷方式，讓民眾在居家防疫不能出門期間，透過一指傳送就可以享受到貓空的鐵觀音及7個店家、55道的貓空茶香特色料理，滿足大家的味蕾。

▲貓空美食外送隊。 圖：臺北市政府觀光傳播局╱提供

5月爆發的疫情衝擊各個行業，尤其餐飲業首當其衝，一向以品茗及特色茶料理聞名的貓空商圈因地處山城受影響更鉅，為了不讓專屬山城的茶香美味中斷，臺北市貓空休閒產業社區發展協會理事長張侑霖（阿義師）倡議發起「貓空美食外送隊」，搭上新常態旅遊潮流持續服務老饕的胃。

張侑霖（阿義師）說：「面對疫情壓力，山城夥伴必須更團結，也正好激起了我們新的運營思維。」，雖然貓空以茶美食聞名，但礙於山城路途較遠，一般的外送集團興趣不高，但疫情激發逆境求生本能，故促成「貓空美食外送隊」成立。

初期外送服務範圍限台北市文山丶大安丶信義丶中正丶南港，以及新北市的深坑丶新店丶中和丶永和等地區，希望喜歡貓空美食的老客戶新客戶給予支持，未來將擴大服務範圍，期待成為貓空商圈服務的常態模式。

▲貓空茶餐特色美食。 圖：臺北市政府觀光傳播局╱提供

這次的美食外送隊集結了龍門客棧、正大茶園、美加茶園、紅木屋、貓空閒、小木屋茶坊及阿義師大茶壺等7家貓空著名的餐廳、共55道最受歡迎的拿手茶香料理，有興趣的民眾只要在臉書FB蒐尋「貓空美食外送隊」或「貓空休閒農業區」，透過表單下訂就能享受貓空的茶餐茶食。

配合「貓空美食外送隊」成立，觀傳局則透過行銷力挺，劉奕霆表示，第一次喝到木柵鐵觀音即為之驚艷，第一次吃到貓空茶香料理就一直思念到現在，這次「貓空美食外送隊」來得正是時候，讓不能上山的民眾透過網路就可享受貓空在地美食。常跑貓空品嚐美食的焦志方也說，「居家防疫能享受到貓空美食，真是人生一大樂事！貓空美食外送隊對饕客來說真是一大福音！」

相關介紹請上「走靜貓空」網站，期待疫情快解封，一起上貓空享受山風、美食與好茶。

（本文由《旅奇傳媒》TR Omnimedia 提供）