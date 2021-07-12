【旅奇傳媒/編輯部報導】在疫情襲擊下，全球旅遊按下了暫停鍵，經過500多個日子，再隨著疫苗施打防禦，傳來旅遊景點逐漸開放的消息。泰國普吉島已於七月一日有條件開放外國旅客進入觀光，湛藍海水、養生SPA、豐富泰式料理與小吃，期待恢復日常生活狀態，回到正常旅遊節奏，讓味蕾甦醒，讓精神大振，療癒乾涸的身心。

▲泰式冬蔭功。 圖：泰國觀光局╱提供

泰國美食種類多元，北中南各有不同也幾乎相通。南部是一個長型半島地形，往下一直延伸到馬來西亞，鄰泰國灣和安達曼海，以優美的海灘及渡假勝地出名，擁有知名美食，尤其附近海域盛產的新鮮海產扮演主要角色，包括海洋魚類、龍蝦、螃蟹、烏賊、貝類、蛤蜊及貽貝等，成為美食饕客的最愛。

此外，廣泛使用椰子、椰奶來中和辣湯、咖哩、油炸的熱度，果肉則用來當作佐料。甚至會使用許多檸檬葉、香茅草、薑黃調和湯品或蔬菜，大量使用辣椒、大蒜營造酸甜感，一解暑悶刺激食欲。

▲泰式炒粿條。 圖：泰國觀光局╱提供

使用當地種植腰果，或山竹、小鳳梨以及稱為Sato的辣豆入菜，也是創造獨特口味的一種選擇；或是南部菜餚如Khao Yam Nam Budu（米沙拉配南部魚醬）、以及辣湯如Kaeng Lueang（黃咖哩）和Kaeng Tai Pla（魚內臟辣咖哩），或添加豆蔻、丁香和肉桂等香料，口味較溫和的咖哩，以及淋上花生醬的沙爹，都讓人愛不釋手。

▲沙爹烤肉串。 圖：泰國觀光局╱提供

普吉島也有許多福建移民，在華人美食發展上則融合了更多變化，像是閩式混搭馬來西亞與泰國菜的匯集，比如清新又濃郁的海鮮福建麵、咖哩蟹米粉、蒸海鮮咖哩等等，蝦醬類快炒蔬菜或蝦子，也有爽口的春捲、涼拌米線、涼拌米飯、藥燉排骨湯、滷控肉等等，幾乎都是讓刺激味蕾的鮮香口味，一不小心過份得上癮。

從飲食發現生活，體驗季節豐盛的給予，從餐桌上找回人與人相通的和諧，這正是料理除了餵飽人之外更重要的意義，相信不久的將來，就能一起好好坐下吃個飯，閒話家常，繼續保持信心期待著。

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