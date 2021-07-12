馬來西亞疫情延燒，且終端市場需求強勁，帶動二極體產業供不應求，二極體廠-強茂(2481)及德微(3675)因產品佈局發酵，第2季獲利可望優於第1季，且下半年業績看好，強茂及德微今天盤中股價強勢大漲，德微股價強攻漲停板，再創掛牌新高，強茂盤中股價站上百元關卡，台半(5425)亦同步走高。

車用、工控、伺服器、太陽能等帶旺二極體產業，二極體從年初至今呈現供不應求，近期馬來西亞疫情大爆發，馬來西亞實施嚴格行動管制令，讓二極體供給更加吃緊，台灣二極體廠也成為轉單受惠者，各廠不僅產能滿載，部分產品價格連番調漲，訂單能見度更多已達年底。

德微6月合併營收為1.76億元，年成長33%，再創單月歷史新高，累計第2季合併營收為5.18億元，季增16%，年成長25%，創下單季歷史新高，累計前6月合併營收為9.67億元，年成長21%；德微表示，目前訂單良好，審慎樂觀看待第3季營收與獲利，預期營運將逐季成長，漸入佳境。

受惠於訂單強勁，強茂自結5月稅前盈餘為2.58億元，年成長91%；稅後盈餘為1.89億元，年成長87%；單月每股盈餘為0.57元；累計前6月合併營收為67.32億元，年成長42.6%；強茂表示，目前訂單能見度已達年底，且公司持續調漲產品價格，第2季業績可望比第1季好，下半年業績將延續成長趨勢，有機會比上半年好。

台半自結6月稅前盈餘為6196萬元，年成長27.99%，稅後盈餘為5624萬元，年成長32.83%，單月每股盈餘為0.22元；累計5月及6月稅前盈餘為1.3215億元，年成長44.51%，稅後盈餘為1.2477億元，年成長52.61%，每股盈餘為0.5元；累計前6月合併營收為61.39億元，年成長28.72%。