歐洲央行(ECB)行長拉加德(Lagarde)在周一播出的電視訪談中表示，ECB將在下一次政策會議中改變其政策指引，以反映ECB新的策略；拉加德並表示對提振通膨的認真態度。

歐洲央行在上周宣布新策略，讓ECB可以容忍通膨高於其2%的目標；而利率目前正在谷底。

拉加德的言論意指著，ECB要確保投資人相信，政策不會過早收緊，並推升投資人對於未來物價成長的預期。物價成長在過去十年一直低於ECB的目標。

歐洲央行目前的政策指引表明，歐洲央行將在必要的時間購買債券，並將利率維持在目前創紀錄的低水準，直到ECB看到通膨前景「穩健地趨近」於其目標。

拉加德在彭博電視訪問中並未詳細說明此一指引資訊將如何地改變，只表明ECB的目標是保持信貸的寬鬆。

拉加德指出，將繼續維持經濟中有利的融資條件。現在仍不是討論縮減刺激計畫的適當時間點；而ECB的傳染病緊急購買計畫(PEPP)將在2022年3月之後轉移為一種新的形式。