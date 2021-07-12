《商情》需求增加 鎳價觸及4個月高點 10:362021/07/12 時報資訊 呂方維 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因看好綠色能源經濟轉型下，季節性需求增加，投資者湧入帶動鎳價上周五上漲，觸及4個月來的高點。分析師表示，全球轉型走向綠色經濟，鎳又使用於電動汽車的電池和能源儲存，需求預計將在未來幾年逐步攀升。數據顯示，LME鎳庫存為去年以來最低點，報228,612公噸。 上周五(7/9)倫敦金屬交易所(LME)期鎳上漲413美元，報每公噸來到18,747美元高點。(商品行情網) #全球 #鎳價 #觸及 #LME #上周五 也許您會感興趣 其他人正在看 財經熱門新聞 台積電、鴻海同步發重訊 各捐500萬劑BNT 花費金額曝光 - 要聞 長榮、陽明、萬海驚現3大價位 散戶沒出手恐滅頂 - 財經 航運三雄噴了3~5倍 塞港缺櫃未變但小心一大利空 - 財經 拜登來亂的！歐美航運股大復仇噴更猛 長榮、陽明也遭錯殺？ - 財經 泰豐布局全球拚明年虧轉盈 專訪馬述健：立誓奪回美國市場 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。