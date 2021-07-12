因看好綠色能源經濟轉型下，季節性需求增加，投資者湧入帶動鎳價上周五上漲，觸及4個月來的高點。分析師表示，全球轉型走向綠色經濟，鎳又使用於電動汽車的電池和能源儲存，需求預計將在未來幾年逐步攀升。數據顯示，LME鎳庫存為去年以來最低點，報228,612公噸。

上周五(7/9)倫敦金屬交易所(LME)期鎳上漲413美元，報每公噸來到18,747美元高點。(商品行情網)