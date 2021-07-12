金融環境加速國際化，加上台灣已是保險發展高度成熟的市場，產銷分離與專業化業務分工成為保險市場的主要發展趨勢。因此，採多元通路發展策略的AIA友邦人壽，其保經代通路已與國內多家優質保經代公司合作，這次再與呈祥保經公司進行策略經營合作，雙方以「解決客戶的問題，創造客戶價值」為共同目標，聚焦退休與資產傳承特色的商品開發及全方位業務支援服務，雙方互惠以提升通路經營績效。

AIA友邦人壽總經理侯文成表示，台灣保險滲透度世界第一，商品銷售推廣一向由壽險公司、銀行保經代、傳統保經代通路三足鼎立。但是根據壽險公會過去10年的統計數字顯示，首年度保費收入來源由傳統保經保代通路的貢獻度逐年增長，顯示出保經代公司的專業性日漸受到民眾肯定，更象徵保經代通路在國內保險市場蘊藏著巨大的發展空間。

侯文成強調，追求效率是保險市場的基本特徵，而在後疫情時代，保險公司與保經代公司的專業分工，將是未來保險銷售市場的發展趨勢。這次雙方合作，AIA友邦人壽以友邦保險集團穩健財務實力的資源及亞太區超過一世紀的經營經驗，持續開發各族群對不同保障規劃的需求，符合各世代族群需求的保險商品。

呈祥保經總裁胡志誠表示，呈祥保經成立於2019年5月，於初成立的短短6個月內便成立了7個事業部，首年佣金高達1億元，第3年直接突破2億元，業務菁英團隊超過千人，以「顧問式服務」為國人提供差異化的優質保險建議。

在疫情期間，雙方提供行銷配套措施與加值創新保戶服務，並配合呈祥保經提供防疫保單服務，AIA友邦人壽將加速網路投保平台後端功能，讓呈祥保經業務員能透過遠距視訊方式為客戶完成投保，無縫接軌補強客戶保障缺口。