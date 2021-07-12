因進口成本的漲幅創下歷史新高，日本6月躉售價格持續飆升，顯示原材料成本不斷上升正在打壓企業獲利。

分析師表示，近期油價上漲可能推升未來幾個月的消費者通膨，日本家庭也可能開始感受到物價壓力，儘管因需求乏力，日本的物價反彈力道，要比其他已開發國家溫和一些。

日本央行公布，6 月企業商品價格指數（CGPI）較去年同期勁揚 5.0%，超出市場預期的年增4.7%。

該指數在5月大漲5.1%，創下2008年9月以來的最大漲幅，並為連續第4個月實現年增率。

日本央行物價統計部門表示，新冠疫苖持續推展將繼續提振全球經濟復甦，躉售價格仍將面臨上行壓力。越來越多企業將能轉嫁升高的成本，主要是鋼鐵和能源等產業。

6月以日圓計的進口價格指數較去年同期飆升28.0%，創下史上最大漲幅，顯示日圓走弱正在推升企業的原材料成本。

衡量原材料價格的分項指數較去年同期跳漲49.8%，因全球需求強勁，從燃油到木材等大宗商品價格全部飆升。

另一方面，國內最終產品價格指數僅小升2.0%，顯示由於日本國內需求疲弱，許多公司無法將升高的成本轉嫁給他們的企業客戶。