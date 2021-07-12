人氣YouTuber蔡阿嘎和妻子「二伯」是著名的網紅夫妻檔，小倆口的一對兒子「蔡桃貴」和「蔡波能」也都擁有超夯人氣，不時分享育兒經的二伯，日前則替內衣品牌拍攝的沙龍照，二伯大尺度、單穿內衣就入鏡，解放有料上圍，辣照一曝光就引發熱議，而蔡阿嘎昨（11日）則曬出嬌妻的無P照，二伯的真實身材纖瘦又有料，保養有術超不科學。

「嘎嫂」二伯日前曬出一系列的內衣沙龍照，二伯換穿淡紫色、黑色、粉色等款式內衣，大方露出渾圓北半球和事業線，二伯的腰身、四肢纖細、肚子平坦，二伯的身材維持得相當不錯，身材俏麗的她，完全不像是雙寶媽咪。

而蔡阿嘎昨則曬出二伯的內衣棚拍照片，並放閃寫下：「我自己很喜歡這幾張，但她覺得還好，哈哈～沒修過也很好看！」照片中，二伯俏皮地手摸鼻子、轉側身入鏡，或是由上往下拍的視角，都讓二伯好身材全都露，二伯美胸有料、肌膚細緻白嫩，且她身材纖細、零贅肉，儘管沒修圖，好身材依舊超吸睛。

「嘎嫂」二伯真實身材超辣。（圖／取材自蔡阿嘎臉書）

二伯不科學身材曲線讓網友看傻眼，網友紛紛留言驚呼：「真的很美呢...阿嘎真幸福」、「正媽，身材維持的（得）很好」、「二伯不管有沒有修圖都很美」、「二伯的身材真的好好…好羨慕」，還有人敲碗夫妻生第三胎「期待三寶」、「準備生妹妹了」、「照片拍起來 妹妹生出來」。