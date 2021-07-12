37歲女星房思瑜（房子）熱愛運動，在節目《全明星運動會2》表現亮眼獲得觀眾喜愛。近日她在社群網站po「微旅行」的照片，仔細一看竟是僅穿比基尼躺在陽台曬太陽的辣照，讓大批網友吃足冰淇淋。

國內因疫情關係延長第三級警戒至7/26，但13日開始實施「微解封」鬆綁政策，授權給地方政府自行評估相關措施，「微解封」瞬間成為熱門關鍵詞；房思瑜昨（11日）在社群平台跟上時事，照樣造句表示：「在陽台微想像自己微旅行，微微的曬個太陽，微滿足啦！開放微造句～威～～」照片中，她躺在墊子上，戴著深色的墨鏡，身穿亮黃色的比基尼，北半球若隱若現，健康的小麥色也被襯托得發亮，陽光又有性感的氛圍得到不少網友的稱讚，紛紛留言：「身材好微美的房子」、「房子身材微辣」、「有點像我喜歡的人，微漂亮！」正妹主持人蔡尚樺也誇：「這張好性感」男星楊銘威則問房子「怎麼啦？」釣出本人幽默回應：「我在夏威夷啊」呼應微旅行，楊銘威笑說：「我以為威～～在叫我」讓房思瑜嘴角失守：「ohhhhhhh weiiiiiii」兩人一來一往的互動相當逗趣。

居家防疫期間，愛運動的房思瑜沒有因此成為沙發馬鈴薯，在社群平台分享健身的影片，從跳繩、硬舉、深蹲跳等都有，完美的體態和驚人的體力再度震撼網友，除了存下影片當健身菜單，也讚嘆房思瑜不愧是運動女神！