品牌過濾大廠旭然國際（4556）持續受惠半導體、電子、食品化學等產業主要客戶拉貨力道，帶動2021年第二季及上半年合併營收分別為1.57億元、2.71億元，分別比去年同期成長10％、5％，創下歷年第二季同期新高。

旭然12日表示，今年年6月合併營收5314萬元，創歷年同期新高記錄，比去年同期的4129萬元，年增約29％，第二季單季營收1.57億元，也創歷年同期新高紀錄。

旭然表示，營收創高主要是受惠台灣、美國地區接單保持良好水準，以及大陸業務動能回升，隨著半導體、電子、食品化學等產業，主要客戶持續加大工業液體過濾產品備貨需求，帶動第二季美國、大陸銷售表現較去年同期分別成長8％、40％。

旭然指出，該集團戮力擴大亞洲、美洲等地區工業過濾產品接單量能，並積極拉升越南新廠熔噴過濾耗材、以及PP短纖材料產能稼動率，其中，旭然仍積極協同外銷客戶搶貨櫃，加速PP短纖材料出貨，有望逐步中和訂單受船期遞延影響。

旭然說，今年6月進行斗六二廠第一階段熔噴濾膜材料產線裝機，將於第三季起，進行試量產，供應客戶訂單需求，並規劃第四季進行第二階段熔噴濾膜材料產能擴增，以更加完善斗六兩個廠的垂直整合效益，並增添材料產品收入貢獻，堆疊集團整體營運良好成長動能。