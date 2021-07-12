台灣醣聯(4168)12日宣布，已與日本三菱瓦斯化學(MITSUBISHI GAS CHEMICAL CO. INC.)簽訂骨質疏鬆症生物相似藥SPD合作協議，將共同進行該項藥物之臨床試驗。為加速開發時程，臨床實驗用藥將先委由台康生技生產。

該合作案，將由雙方共同出資，這是醣聯與三菱瓦斯化學自2011年開始在抗體藥物合作後，規模最大的一次合作投資。醣聯表示，將以最快速度啟動該藥物於日本及全球主要市場之臨床試驗工作。

生物相似藥SPD是醣聯運用其獨特的技術平台，從基因定序、生產細胞株製備及產程開發、分析技術開發，一路到50公升試量產全程自行開發之生物相似藥。

生物相似藥SPD與原廠藥具有極高的相似度，該藥物已由三菱瓦斯化學確認1000公升的量產，其品質與醣聯製造之50公升產品一致，但由於2020年以來，COVID-19疫情影響，醣聯在風險考量之下，決定委由台康生技先生產臨床試驗用藥，三菱瓦斯化學未來將承接日本市場的藥品生產。

調研機構GII研究報告指出，受人口老化影響，全球骨質疏鬆症治療藥市場2020～2025年的年複合成長率將達5.3%，預估超過2億人受骨質疏鬆症所苦，市場規模超過70億美金。有鑒於此龐大商機，醣聯與三菱瓦斯化學除積極推動SPD的臨床試驗進程，也同步持續拓展與其他國際大藥廠之合作商機，積極與具全球行銷通路之生技藥廠洽商SPD的共同開發及對外授權事宜。希望盡早以高品質的低價藥物，幫助到無法負擔高額藥物的病患。