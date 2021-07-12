中國公司債違約2021年創下歷史新高，凸顯出信貸條件收緊，以及地方政府越來越不願意救助陷入困境的國有企業。

路透12日報導，根據評級機構惠譽的數據，2021年上半年，中國公司債違約金額達到人民幣（下同）625.9億元（96.7億美元），創歷史新高。

中國國有企業違約的比例越來越高，這引起了一些投資者的擔憂，即政府不再對國有企業債務提供隱性擔保可能會造成市場不穩定。

數據顯示，2021年上半年，共有25家企業出現債券違約，而2020年同期只有19家。中國國有企業違約佔比過半，總額為366.5億元。

4月份，在中國華融錯過了3月31日提交2020年度業績的最後期限後，人們對國有企業償債能力的擔憂引發了全球恐慌。

華融沒有任何債務支付違約，最近一次償債是在7日償還了4億美元的到期美元債券。

分析師表示，更多的國有企業違約對市場來說未必是壞跡象。

法國巴黎投資大中華區高級經濟師羅念慈稱，國有企業違約可能是禍中之福，因為它迫使國有企業遵守硬性的預算約束，並實行更嚴格的信貸紀律，而缺乏這些約束是造成過度投資的罪魁禍首。

羅念慈說，自2017年以來，中國政府一直在發出訊號，表明政府對國有企業負債的擔保將逐漸減少。但他們也重申，需要有序分散債券違約風險。

惠譽駐上海的分析師張順成說，隨著下半年大額資金到期，流動性惡化的弱勢地方國企應該會繼續承受更高的償債壓力。

但他表示，由於中央當局引導陷入困境的國有企業提前協商還款安排，因此不太可能出現違約潮。