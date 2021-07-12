邑昇（5291）6月合併營收1.54億元，年增78.28%，較上月亦成長0.45%，已連續四個月創上櫃以來新高，累計上半年營收達7.65億元，較去年同期增加39.57%，主要兩大事業PCB穩定挹注、LED自行車燈出貨走強，帶動邑昇穩定維持雙位數成長。

LED自行車燈事業主要受惠歐美等國大量施打疫苗後陸續解封，推升戶外運動市場不斷擴大，使得下游客戶積極備貨，而市場普遍存在半導體缺料與海運缺櫃問題，可能影響實際出貨時程，邑昇將審慎因應，然仍樂觀疫後生活轉變帶動自行車產業大幅成長。

而從PCB整體訂單來看，電子產業則進入新的世代，邑昇PCB產品主要應用領域為工控、工業電腦、醫療、車用等領域，此領域特性為高階、少量多樣客製化，除原先需求回補外，亦明顯看出技術突破帶動產業升級，推升高利基應用產品需求增加，使邑昇PCB事業穩健走揚。

展望後市，樂觀電子產業升級帶動高利基PCB需求，以及歐美疫後解封推升自行車周邊與電動自行車需求，邑昇以自有品牌「DOSUN」推出e-bike電動自行車已進入第二批量產，同時啟動智慧型e-bike，看好未來從一般自行車跨足電動自行車的需求轉換帶動強大的商機，同時強化進軍歐美市場的競爭優勢。