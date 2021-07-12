大陸機關近期通過《海南自由貿易港法》，未來將比其他經濟特區享有更大改革自主權與立法權限，包含特定行業可享15％的企業所得稅優惠等。但以當前大陸的財稅大數據網絡，過於積極租稅安排都可能被勾稽，會計師建議台商可從行業落地設點的可行性、實質營運額外成本、集團投資架構調整、集團價值鏈與移轉訂價政策規劃等4方面評估，才能持續享受政策紅利。

資誠聯合會計師事務所兩岸商務與稅務服務會計師徐丞毅表示，海南自貿港採用「市場准入即入制」，只要滿足專門的外商投資准入負面清單與海南自貿港新增鼓勵類產業目錄，即可進駐設立。

據統計，2020年度海南自貿港新辦的企業約14.9萬家（其中外商投資企業約1千家）。而截至今年7月10日，共有467家港澳台的企業投資海南自貿港（佔同期外商投資企業比重約46.98％），比去年同期成長182％。

徐丞毅補充，雖然仍多為陸資投資，但港澳台企業在規畫營運樣態及投資意願上有較靈活、顯著表現，前三名的行業有批發零售約佔40％、商務服務約佔11％、互聯網相關約佔9％。

海南自貿港針對註冊並有實質性運營的鼓勵類企業，可享租稅優惠頗多。例如特定行業，可享15％的企業所得稅；在關稅上，除個人離島購物每人每年10萬人民幣免稅、企業進口自用設備零關稅外，鼓勵類企業將加工增值超過30％的貨物內銷還享免關稅待遇，同時在當地取得綜合所得、經營所得及人才補貼等個人，在2025年前也可享15％的實質稅負。

但徐丞毅強調，雖然目前仍缺乏細部定量標準，海南自貿港對實質性營運的態度十分慎重，按照區內、區外與公司、分支機構分列4種情況，且各自需從生產經營、人員、帳務及資產等4面綜合評估實質營運程度。

他也提醒，以當前大陸的財稅大數據網絡，過於積極的租稅安排，都可能被勾稽追查。而海南自貿港更加強從公司登記資料，依行業、地區建立風險辨認指標，並透過日常監管，建立完善的預警機制。

對此，徐丞毅建議，台商可從行業落地設點的可行性、實質性營運額外成本、集團投資架構調整、以及集團價值鏈與移轉訂價政策規劃等4方面進行評估，並自集團高度思考未來策略發展方向，方能持續享受政策紅利。