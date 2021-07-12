全台逆時中禁內用！ 侯友宜籲中央指引需更明確 「要有決斷承擔的勇氣」

中央流行疫情指揮中心日前宣布，13日起「微解封」，其中餐飲場所符合指引得內用，授權各地方政府決定，不過許多縣市紛紛「逆時中」，仍禁止餐廳內用。對此，資深媒體人黃暐瀚直言，指揮中心「令」不出部，已然出現「指揮危機」。

指揮中心開放餐廳內用「微解封」，不僅雙北、台中，就連民進黨執政的桃園、台南、高雄、屏東，都陸續宣布不跟進，黃暐瀚今（12）日在臉書表示，這件事凸顯了2個問題。

黃暐瀚表示，指揮中心「令」不出部，已然出現「指揮危機」。（資料照／指揮中心提供）

首先他提到，指揮中心做決定之前，並未跟地方政府「討論」，沒有討論，何來知道地方意見？在不知道地方意見之前，逕自訂定「政策」並宣布「結果」。

其次，黃暐瀚指出，過去一年半，指揮中心「指揮各地」高高在上，不用詢問也不必問，總之，就照中央說的去做就對了；然而，這段時間以來，舉凡疫苗採購、檢測篩檢到醫療藥劑（單株抗體），指揮中心非但沒有超前部署，還常常跟著雙北後頭「補更正」，民眾對指揮中心的「信賴度」，已不如前。

黃暐瀚說，一個沒有跟地方討論的「微解封」政策，自己想、自己訂、自己公布，搞到全台各地「眾叛親離」，超過95%的縣市不跟進，他質疑，這個指揮中心，還有指揮之名？指揮之實嗎？而全台逆時中，這是不可小覷的「指揮危機」。