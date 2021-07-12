近期新冠疫苗能否混打引發熱議，大安婦幼醫院兒科醫師、成大醫院小兒腎臟科兼任主治醫師楊為傑表示，在多數國家承認混打為有效的疫苗護照前，他自己與家人皆不會混打，若要混打也會待美國承認，「若入境他國被擋就糟了」。另外，公費疫苗預約平台將於下午結算，他也提醒民眾趕緊預約施打，完整接種兩劑AZ，就有100%的抗體。

楊為傑昨（11）日於個人臉書粉專《白袍旅人-兒科楊為傑醫師》指出，最近許多患者詢問混打疫苗一事，他坦言「我與家人皆不會混打疫苗」，除非多數國家承認混打為有效的疫苗護照，否則入境他國，為此被擋就糟了。

楊為傑表示，「至少我會先等美國承認了再說」，但美國目前是不承認混打的，依照美國食品及藥物管理局（FDA）已核准的疫苗品牌，包括輝瑞／BNT、莫德納和嬌生，以及世界衛生組織（WHO）核准緊急使用的AZ，才得以進入美國，若未完成上述廠牌接種者，入境需進行7天居家隔離。

另外，楊為傑也提及公費疫苗預約一事指出，該平台將於今日下午17時進行第一輪結算登記，未來3周僅接種AZ疫苗，但截至目前為止，根據意願調查，同時勾選AZ和莫德納的民眾不到百萬人，也就是說只佔第9、10類人的3成，多數人還是只選莫德納。

楊為傑透露，近期替院內同仁及友人做抗體檢查，發現打完兩劑AZ，體內100%都有產生抗體，且效價不低，若只打一劑也有抗體，但抗體要高，還是以施打兩劑比較佳，再加上抗體的產生需要時間，因應疫情變化，絕對是愈早打愈好，呼籲民眾趕快登記，最好不要挑品牌。

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