【焦點一｜蘋果 iOS 隱私政策上線後：廣告主增加安卓預算、減少 iOS 投放量】

蘋果隱私新政策於今年四月底上線以來，同意追蹤的用戶僅三成不到，對於那七成拒絕追蹤的用戶，廣告主難以取得其網路行為數據，自然無法精準投放、最大化廣告效益；另一方面，即使對這群用戶投放廣告，廣告主也只能透過蘋果 SKAdNetwork 2.0 所回傳的有限資料，來衡量成效、思索優化之道。投放不易、歸因困難的雙重打擊下，全球廣告主開始將預算轉向投入 Android 用戶。

蘋果 iOS 隱私政策上線後：廣告主增加安卓預算、減少 iOS 投放量。（圖片來源：Tenjin Inc）

根據數位廣告代理商 Tenji 的調查顯示，iOS 隱私新政上線首月，廣告主便開始將預算撤出 iOS 裝置，轉而投入 Android，原本預算占比 52% 的 iOS 裝置，一個月後下降至 48%，Android 則反而上升了 4%；而 6 月 1 日至 7 月 1 日期間，廣告主針對 iOS 裝置所投入的預算大幅下降三成，在 Android 裝置上的預算則成長了 10% 以上。若聚焦於 Facebook 廣告，影響更為顯著。無疑地，蘋果的隱私限制，正在影響廣告主的選擇；對此，Facebook 也表示正在研發上下文比對等替代的投放技術。

【焦點二｜臉書進軍內容訂閱市場，推新平台 Bulletin 與 Twitter、Substack 打對台】

Facebook 近期積極開發廣告業務外的多元獲利途徑，包含：加強發展平台上的電商功能、推出類 Clubhouse 的純聲音社群服務「Live Audio Room」、攜手 Spotify 進軍 Podcast 領域⋯⋯等。6 月 29 日，執行長祖克伯更進一步宣布正式推出名為 Bulletin 的新服務，搶攻內容訂閱市場。

臉書進軍內容訂閱市場，推新平台 Bulletin。（圖片來源：Facebook Bulletin）

Bulletin 是獨立於 Facebook 的網站，旨在聚集各專業領域的作家（知名記者、體育主播、金融專家、時尚設計師⋯⋯等），創作優質的電子報內容。據悉，創作者將可以自行決定訂閱價格，供讀者付費訂閱，Facebook 官方將不會從中抽成，且創作者可保留作品的所有權以及訂閱者名單；此外，透過 Bulletin 所發佈的內容也將在 Facebook 露出以推廣。

臉書推出 Bulletin，證明了付費電子報的市場持續成長中，目前面臨的主要競爭者分別為 Substack 與 Twitter。Substack 推出至今約五年，收取 10% 的訂閱費用，並以「保證報酬」吸引創作者加入，是許多作家信賴、使用的平台；Twitter 則在今年初併購了電子報平台「Revenue」，預計也將往內容訂閱領域發展。

【焦點三｜滑 TikTok 也可找工作？求職服務上線測試中，開放美國用戶上傳履歷】

TikTok 風靡全球，成為 Z 世代年輕人的社交新寵兒。五月中，TikTok 官方宣布將推出求職媒合功能，讓追求自由與個性化的 Z 世代用戶，透過短影音製作獨一無二的履歷；本週三（7），TikTok 正式於美國推出獨立的履歷網站，並同步開放 30 家企業對 TikTok 開放徵才的職缺。未來，短影音不僅是休閒消遣的娛樂內容，更可能成為包裝自我、表現特色的利器。

滑 TikTok 也可找工作？。（圖片來源：TikTok Resumes）

本次開放屬於短期測試，期間為 7 月 7日至 7 月 30 日，允許美國用戶使用 TikTok 影音投遞履歷。開出職缺的企業包含：僅次於沃爾瑪、全美第二大零售百貨集團「塔吉特（Target）」；北美第二大電子商務平台「Shopify」；NBA 底特律活塞隊⋯⋯等。此外，TikTok 正巧於七月初宣布將原本一分鐘的影片長度限制，延長為三分鐘，方便用戶創作更豐富的內容，當然也適用於想讓履歷包含更多資訊的求職者。

【焦點四｜串流影音動態：Disney+ 傳在台上線；美 CTV 服務商 Tubi 宣布加入 UID 2.0 陣線】

串流平台正夯！因應一年多來的各式防疫措施，全球的實體票房收入下降了 65%，巨幅縮水至 150 億美金。疫情期間，觀眾將目光轉移到串流媒體，Netflix 和 Disney+ 等平台都迎來了大幅的用戶增長，Disney 也宣布將投入更多心力與預算發展串流事業。據悉，Dosney+ 有望登陸台灣、進軍我國影音市場。去年底，Disney+ 於台灣開設官方網站，然而服務遲遲未上線；本月，迪士尼官方於 LinkedIn 釋出資深品牌經理職缺，工作地點位於台北，令人猜想 Disney+ 服務上線指日可待。

Disney+ 傳即將在台上線。（圖片來源：Disney+ Taiwan）

此類 OTT、CTV 平台因疫情而流量大增；另一方面，數位廣告賴以為生的追蹤工具－第三方 Cookie－逐漸遭到禁用，這也使得擁有大量第一方數據的 OTT、CTV 平台，成為廣告主投放廣告的新熱點。即使 OTT、CTV 基本上不需要第三方 Cookie 來搜集用戶資料，但第三方追蹤工具仍可為其提供更準確的歸因（例如：追蹤觀眾是否在平台上看了廣告後真的上網搜尋、購買）。基於此，美國 CTV 公司 FuboTV Tubi 也在近期宣布支援第三方 Cookie 替代方案－UID 2.0，成為合作陣線的一員。