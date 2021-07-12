民眾黨立委邱臣遠、賴香伶今皆針對微解封下，家長所受到的困境開線上記者會。邱臣遠質疑，這波微解封開放了部分休閒娛樂場所，然而教育單位（幼兒園、托嬰中心、安親班、補習班）全都繼續維持不開放，這讓家長都崩潰了，「防疫照顧假已經請太久，需要復工的話孩子到底誰來顧？」

邱臣遠指出，根據美國德州醫學會針對民眾常參與的36項活動等級劃分，電影院健身房屬於高染疫風險，相較教育單位風險更高，然而我們指揮中心反而是先開放高風險染疫的休閒場所。

此外，歐美等國都清楚了解到，孩子能夠安心上學，開放托育等，家長才能安心復工，所以才推出教育場所的防疫指引原則，邱臣遠說，結果台灣政府又做相反，先開放娛樂場所，難怪微解封政策一宣布，就讓家長崩潰灌爆政府臉書。

賴香伶指出，5月19日停課不停班，企業分流上班，勞工家長必須請防疫照顧假，在工作跟家庭照顧難以抉擇；家長羅靖為表示，不少親友不僅面對減班停薪收入減少的處境，更要面對孩子停課採線上教學的各種支出，都為家庭經濟帶來沈重的負擔，同時為了把握多賺一點收入的機會，更是無暇顧及孩子在家的學習狀況，易發生親子衝突。

邱臣遠呼籲衛福部針對托嬰中心研議安心復課方案，呼籲勞動部等單位研議有薪照顧假，並儘快提升教育從業人員疫苗覆蓋率。

賴香伶也呼籲，對於仍有許多未被紓困到的漏網勞工能放寬紓困限制，同時將高中以下補教業教職員工造冊列為優先施打疫苗的對象，以更完備國人防疫安全網，早日讓幼兒園、補教業恢復上課。