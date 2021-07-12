股匯雙升，新台幣兌美元匯率早盤一度來到27.987元，升破28元關卡，再見27字頭，升值9.9分。

台北外匯市場新台幣兌美元今(12日)以28.03元開出，升值5.6分，隨著台股開高走高，漲逾280點，新台幣升值幅度也跟著擴大，早盤一度來到27.987元，升破28元大關，升值近1角。

台積電、鴻海今日發布重訊證實已完成疫苗採購簽約，共將捐贈1千萬劑BNT疫苗給衛福部，加以上周五(9日)美股創新高，激勵台股今開高走高，指數來到17947點，漲逾280點。

美股9日一掃前一個交易日下挫的陰霾，道瓊、標普500以及那斯達克指均創歷史新高，道瓊工業指數收盤上漲448.23點，或1.30%，以34870.16點作收，標普500指數上漲48.73點，或1.13%，收在4369.55點，那斯達克指數上漲142.13點，或0.98%，收在14701.92點，費城半導體指數上漲55.58點，或1.72%，以3278.39點作收。