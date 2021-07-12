興達港魚市即日起休市並清消。（高市經發局提供）

興達港魚市即日起休市並清消。（高市經發局提供）

高雄市茄萣興達港觀光魚市上周假日擠滿人潮，兩天湧入7000名遊客，網友質疑，難道是已自行微解封，擔心成為防疫破口。對此，主管機關高市府經發局今（12）日勒令即日起休市並全面清消，並進行防疫管制計畫檢討改善，完成後提報市府審核通過始得復業。

興達港魚市昨天擠爆採買人潮，排隊人龍從管制入口綿延近200公尺，令攤商相當意外也開心，不過此現象也令不少人質疑集體群聚，根本無法維持防疫社交距離。

對此，經發局指出，因應人潮湧現，已會同興達港攤集場管委會、警方執行人流管制、落實實聯制、保持社交距離等相關防疫措施執行及宣導作業，全場僅開放1個入口及3個出口，以便進行場內人流控管及疏散，惟湧入的消費者人潮不斷，造成入場排隊人龍。

經發局強調，鑑於現行管制計畫無法落實防疫，因此要求興達港攤集場自即日進行休市全面清消，並進行防疫管制計畫檢討改善。同時也將協同轄區湖內警分局督導管委會重新擬定防疫管制計畫，包含檢討場內容留人數、改善人流動線，擴大管制車流動線等。如場內已達容留人數，擬進一步管控車流進入興達平面停車場，避免造成遊客排隊入場人龍。

經發局長廖泰翔呼籲，興達港觀光魚市是茄萣區當地最有人氣的攤集場，但目前疫情尚未完全緩解，籲請市民朋友減少出門群聚，多利用平日分流採買，並牢記「少多快」口訣一次購足一週份量，共同守護咱們的家園。