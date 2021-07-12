綜合格鬥老將「鐵人」佛頓(Travis Fulton)於美國時間上周六死於美國愛荷華州錫達拉皮茲的看守所，他今年44歲。一位清潔人員在清晨4時發現失去意識的佛頓，急救之後送醫，在清晨5時宣告死亡。警方初步推斷佛頓是死於自力加工造成的頸動脈與氣管阻塞。

佛頓今年2月遭警方逮捕，他被起訴3宗違反兒少保護法的罪名，第一件是對兒童性勒索，第二件是持有兒童色情影像，第三件是購買兒童色情影像。佛頓去年涉嫌逼迫一名未滿18歲的少女拍攝露骨影像，他還特別使用專業大砲機來拍攝。他的隨身碟裡被發現藏有12歲以下的兒童色情影像，此外他試圖跨州、跨國購買更多兒色影像。

這些觸犯了美國聯邦罪（有跨州、跨國行動），兒色更是美國的天條，檢方估計如果所有罪名成立，佛頓面臨最高70年的徒刑（必須相繼在聯邦監獄與州監獄兩地服刑），幾乎是他這一輩子都別想出獄了。

佛頓學生時代遭到嚴重霸凌，他曾計畫要殺害那些霸凌者，但後來在體育賽事成名而放棄報仇。他在綜合格鬥生涯出戰達到320場，戰績255勝54敗10和，1場無結果，保有MMA出賽最多的紀錄，獲得「鐵人」稱號，他打過兩場UFC，最後一次出賽是在2019年4月的M1賽事，該年9月他被捲入一宗家暴官司。佛頓尚未被定罪入獄，死前仍關押在看守所。