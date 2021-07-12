台南市安平區漁光大橋LED光雕完工，預計8月驗收後啟用。（工務局提供／洪榮志台南傳真）

運河是台南城市發展的重要資產，也是重要的觀光資源。台南市政府工務局為推動運河觀光發展，並配合運河遊船計畫，多年來在運河沿線的12座橋梁，陸續設置夜間LED光雕。其中，最後一座漁光大橋LED光雕也已完工，預計8月驗收後啟用，屆時12座橋梁的LED光雕在夜間閃閃發光，將成為運河觀光的一大特色。

工務局表示，運河遊船於2019年12月啟航，遊港船從安億橋漁人碼頭出發後，沿線經過承天橋、望月橋、臨安橋、新臨安橋、金華橋、新南橋、永華橋、安工四號橋、樂利橋、健新橋及漁光大橋等12座橋梁，全長約10公里。為配合觀光發展，該局也計畫在每座橋梁設置夜間LED光雕，提升運河夜間觀光風情。

如今，工務局已完成最後一座漁光大橋的LED光雕設置，預計8月完成驗收後啟用。屆時，運河沿岸12座橋梁將完整串聯LED光雕在夜間閃閃發光，對映星空，襯托出安平迷人的浪漫風情，成為發展觀光的一大特色。

工務局表示，為推動台南運河觀光發展及配合運河遊船計畫，該局於運河沿線12座橋梁設置夜間LED光雕，希望利用夜間景觀燈光照明效果，營造舒適浪漫的遊船風情，提升運河觀光功能，並增加夜間視覺豐富性，吸引遊客駐足欣賞。

目前除剛完成的漁光大橋LED光雕尚在驗收無法點亮，其餘11座橋梁的光雕開啟時間為每天18時30分至23時。預期漁光大橋LED光雕8月正式啟用串聯點亮後，將為安平觀光再增風采。