美系外資表示，台塑四寶第二季財報再創佳績，尤其是台塑(1301)、南亞(1303)，這主要歸功於更好的利差表現帶動利潤率上升，維持台塑四寶喜好度依序為台塑、南亞、台塑化(6505)以及台化(1326)，預計台塑四寶第三季度收益季增將走緩，主要是因為利差在第二季度達到顛峰，但在供應增長下，也將持續支持利潤率，也強烈看好亞洲石化產品可能將處於更長的上升周期。

美系外資表示，台塑第2季本業利益184億元、季成長42.9%，合併稅後利益202億元、季成長35.2%，每股稅後盈餘為3.18元，強勁的獲利歸功於美國德州2月遭逢暴風雪，導致石化產品市場嚴重供需失衡、價格大幅攀升，第2季因同業尚未建立足夠庫存，因此，台塑第2季各產品價格都比第1季上漲，幅度介於9~45%。另外，有鑑於太陽能需求和全球需求從較高的疫苗接種率中恢復在銷量上，PE、EVA、AN和MMA的價格也有所增加，加上台塑美國也帶動投資收益季增加14億元。

美系外資表示，南亞第2季稅後利益230.4億元、每股稅後盈餘為2.9元，則為上市以來的歷史次高，主要動能來自於各產品營收皆有增加，第二季全球的消費動能持續強勁，產品利差再擴大，也帶動南亞獲利強悍。

美系外資表示，台化第二季稅後利益為123.9億元，每股稅後利益2.12元、季減少3%，雖然有更好的產品定價和銷售，收入增長強勁、達4%，但PX、PS、ABS和苯酚的成本遭原油價格推高，導致營業利益率僅增加5%，台化將持續關注下半年大陸PTA新增產能，利差在下半年面臨壓力。

美系外資表示，台塑化第2季稅後利益136億423萬元，每股稅後盈餘1.43元，季減少24%，單季營收季增長11%，其中煉油業務收入增長22%以及以及公用事業業務收入增長15%，主要是原油價格上漲和煉油產量增加和電價上漲。

台塑四寶上半年總計獲利約1326億元，台塑每股獲利達5.53元，獲利居四寶之冠，南亞、台化、台塑化上半年每股則分別賺5.13元、4.32、3.31元。