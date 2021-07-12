高雄環狀輕軌2015年階段通車之後，目前持續施工中，6年來，尚未通車的站體週遭房價，平均只有上漲2％，其中，C18鼓山站、愛河之心站、以及C23龍華國小站，更分別下跌10％、4％、以及1％，恐要等到全線通車之後的2023年，才有機會回溫。

東森房屋研究中心12日表示，針對高雄輕軌尚未通車的C18鼓山站至C31聖功醫院站，周邊直徑2.5公里的實價登錄進行統計發現，從2016年迄今，只有C31站聖功醫院站與C29站樹德家商站，漲幅最高，各為9％與7％，其餘各站，漲幅都在5％以下。

其中，C18鼓山站、愛河之心站、以及C23龍華國小站，更是不漲反跌，分別下跌10％、4％、以及1％，所有的14站未通車的站體，6年來週邊房價平均漲幅只有2％左右。

東森房屋研究中心副理謝欣亞12日指出，均價較高的房價，集中在C19馬卡道站到C22美術館站等美術館地區4個站，6年漲幅各為2％至5％不等，而C20台鐵美術館站及C21美術館東站這2站，沿線以豪宅產品為主流，目前新建案都站上4字頭，同樣漲幅較大的C30科工館站跟C31聖功醫院站等2站，因環球影城商圈影響，這邊有大篇新建案進駐，進而拉抬了周邊的漲勢。

謝欣亞表示，未通車輕軌站周邊漲幅，較為緩慢，也與南部居民的投資習慣有關，對於未建設好的設施，一般會持觀望態度，通常會等建設完成，機能完備之後，再出手進場，所以一般的上漲期，通常會落在通車之後，預計等2023年全線通車之後，應會有新一波成長。

東森房屋高雄鹽埕店主任焦韋華表示，由於輕軌建設的主要目地，不是用於通勤，各站是為了串聯高雄市中心重要的幾個景點及商圈，提升觀光客的便利性，實用性沒有捷運來高，話題性就沒有這麼強烈。

他說，高雄居民的習慣，出門不是騎車，就是開車，輕軌建置在路面上行走，對交通多少會有影響，所以，在建成之前，對於房價上面的呈現，還不會有太劇烈的帶動。