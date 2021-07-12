行政院長蘇貞昌 (吳家豪攝)

行政院長蘇貞昌今日召開擴大防疫會議並表示，根據疫情指揮中心報告指出，目前國內接種人數已有350萬人，佔總人口的14.5％，針對施打意願較高的縣市，也會加強配送，儘速增加疫苗覆蓋率，預計本月全民疫苗覆蓋率可達25％。

疫情指揮中心指出，目前除了雙北仍有零星群聚感染事件之外，其他地區疫情已經趨於穩定，疫情在可控制範圍內。

蘇貞昌說，目前國內疫情已逐漸趨緩，檢疫所與防疫旅館的數量都很充足，而各項防疫物資的整備和配送已經非常順利，也已請指揮中心加緊購置1cc針具，增加疫苗接種效率。

疫情指揮中心表示，目前國內接種人數已有350萬人，佔總人口的14.5％，針對施打意願較高的縣市，也會加強配送，儘速增加疫苗覆蓋率。而根據目前已經配發到各縣市的125萬劑莫德納疫苗，以及後續將施打的175萬劑AZ疫苗推估，本月全民覆蓋率將可達25％。

疫情指揮中心指出，下一波疫苗施打將以AZ疫苗為主，將提供有勾選AZ的民眾預約施打，預計第9類、第10類民眾，將有105萬人陸續收到可預約的簡訊。

有政院官員私下表示，昨日政委唐鳳在記者會上說明疫苗施打登記及預約系統後，截至今日上午9點，第9類、第10類民眾中，就有超過11萬人除了登記施打莫德納疫苗外，也加選AZ疫苗，而本次疫苗施打意願登記，預計在今日下午5點收單。