站在籃下的裁判就是福斯特。(美聯社)

看來太陽後衛保羅怎樣也無法突破所謂的「福斯特魔咒」！隨著12日總冠軍賽G3，太陽以100比120不敵地主公鹿，這場比賽的主裁判就是號稱保羅絕對剋星的福斯特，因為包含今天這場在內，只要福斯特吹判保羅在場上的季後賽，戰績是誇張的0勝12敗。

儘管現年54歲的福斯特，擁有在NBA吹判長達26年的豐富經驗，也吹過超過1500場例行賽、187場季後賽與19場總冠軍賽，裁判功力不在話下，可是他就是擺明看保羅不順眼，只要保羅看到他擔任比賽裁判，幾乎就宣告那場比賽輸定了。

其中最著名的一場季後賽，就是去年西區季後賽首輪系列戰，雷霆與火箭打到搶7大戰才告淘汰，當時那場G7，主裁判就是福斯特，更在比賽中吹了效力雷霆的保羅1次技術犯規，理由竟是保羅綁鞋帶拖延時間，保羅賽後也痛罵福斯特找碴。

就算聯盟高層清楚福斯特與保羅之間的多年恩怨，卻從來不願意把福斯特列在禁吹保羅比賽的名單，或許就因看在這種另類的話題性，可是光從這種只要福斯特吹判，保羅到現在生涯季後賽還沒贏過的清楚戰績數據，聯盟真的還要繼續裝傻下去嗎？