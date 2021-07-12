從《大學生了沒》出道的女星蘿莉塔，因直率不做作個性，讓她活躍於各大綜藝節目，近日，她曬出在頂樓和背後101大樓合影舊照，但因為風太大，裙子瞬間飛起來，她趕緊用手遮，但仍春光外洩，一雙白皙長腿全看光。

蘿莉塔穿著白色洋裝在頂樓拍照，後面的101大樓也入鏡，只見她時而翹腳，時而轉向背面，開心留下不少美照，只見下一秒大風狂吹，她的裙子也被吹起，雖然她及時用手去遮，但仍露出雪白腿根，裙底春光也差點失守。

她也寫下「那天頂樓的風真的太大，大到裙子帽子一直飛，大到人都有點站不穩，然後就拍出一系列很像在跳Lala Land的照片了」，網友也大讚「女神」、「自然就是美」、「害我放大再放大」。

近來因為本土疫情升溫，不少演藝圈工作也跟著停擺，蘿莉塔也頓時沒收入來源，之前她嘗試申請紓困4.0，從下午3點開始排隊，但網路大塞車，一直到半夜2點終於登入成功，經歷前後11個小時的等待，卻得到最終結果顯示「不符合資格」，剛好這時又收到不少帳單，讓她沮喪表示：「我真的是太難了。」