據大陸多家媒體11日報導，揚子江藥業集團董事長、被喻為「板藍根大王」的徐鏡人，在新疆伊犁出差途中因病不幸離世，享壽77歲。據富比世全球富豪榜顯示，2020年徐鏡人家族以470億元（人民幣，下同）的財富名列第311位。依《證券時報》11日晚間致電揚子江藥業，相關負責人表示「我們也是剛剛才知道，所以暫時也沒有更新的消息。」該人士還表示，最近應該會有消息發佈。

而徐鏡人更一度被稱為「板藍根大王」。1988年上海爆發甲肝疫情，作為主要治療藥物的板藍根乾糖漿需求激增。大陸主管部門安排揚子江製藥廠負責生產400萬包藥物進行支援，而當時揚子江板藍根每月產量僅5萬包。徐鏡人帶領員工加急製藥，最終用2個月生產385萬袋板藍根，同時該年揚子江藥業產值突破億元。

根據公開資訊顯示，1944年10月出生的徐鏡人是江蘇泰州人，1966年從部隊退役後決定進入醫藥行業，從募集而來的幾千塊錢，在泰興縣口岸儀錶廠創辦一個小作坊式的製藥車間，這也就是揚子江藥業集團的前身。

目前揚子江藥業集團總部位於江蘇省泰州市，現有員工1萬6000多人，2014年至2019年，連續6年位居中國醫藥工業企業百強榜第1名，旗下20多家成員公司分佈泰州、北京、上海、南京、廣州、成都、蘇州、常州等地。

據中華全國工商業聯合會去年9月10日發佈的「2020中國民營企業500強」榜單顯示，揚子江藥業集團營收達901.85億元。

除了「板藍根大王」，徐鏡人常被人提起的事情還有一直拒絕上市。2005年揚子江藥業收入首次突破100億元，並蟬聯製藥行業的銷售收入、利潤冠軍。但徐鏡人曾公開表示，「公司上市後可能發生資金鏈斷裂的情況，從而導致揚子江藥業一直堅持的做好藥的初衷得到影響。」