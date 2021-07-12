國內核酸純化試劑與核酸萃取儀器製造商圓點奈米(6797)6月份合併營收1億元，年增4％；上半年營收11億元，較去年同期成長273％。海內外PCR核酸檢測剛性需求成長，公司營收穩定表現，著眼於國際旅遊市場開放，圓點奈米已布局海內外檢測服務市場，迎接後疫情時代的新商機，預計第三季送件申請上櫃，力拚今年底掛牌。

疫情衝擊改變國人生活型態，核酸檢測將成為疫後常態性需求，圓點奈米已做足超前部署，將結盟超商與健康通路打造全方位防護檢測平台，提供國人快速檢測需求；此外，預期國人報復性旅遊的檢測需求，圓點奈米並與國內最大旅遊集團簽署合作備忘錄，領先卡位逐漸回溫的旅遊市場。

圓點奈米的策略合作夥伴圓鉐醫事檢驗所，於6月成立，已獲衛福部認可「嚴重特殊傳染性肺炎」通報個案檢驗機構，每日可處理高達1萬人次的qPCR（即時定量核酸檢測）檢體，是目前台灣定量PCR檢測量能最大之醫事機構。圓鉐醫事檢驗所在疫情期間提供充足的檢測量能，成為北部地區醫院的備援單位，協助防疫需求，更是圓點奈米迎接後疫情時代新商機的重要平台。

今年以來，圓點奈米的出貨量雖然絲毫未減，但在海外市場，面臨第三世界國家平均銷售價格（ASP）以及大陸廠商的廉價仿冒產品的削價競爭的雙重影響，6月份營收較上月略減，但仍較去年同期成長。圓點奈米表示，公司除了積極布局全球市場，同時也不斷提高競爭力，下半年將推出差異化產品，成為核酸萃取儀器單機的霸主，與檢測診斷全自動化儀器國際大廠合作，推動試劑的需求，在每年48億美元的全球核酸純化市場中，爭取更高的市場占有率。

歐美國家解封後的防疫工作依舊沒有放鬆，核酸檢測證明仍是跨境移動的依據，尤其是疫後國際旅遊的復甦，預期隨著旅遊限制解除的國家增加，核酸檢測需求將迎來新的成長。圓點奈米除受惠於「歐盟數位健康通行證(European Union Digital Green PassEUDCC)」政策外，亦向國際航空運輸協會(IATA)申請加入國際航協旅行通行證(IATA Travel Pass)全球檢測機構，提供全球旅客有效的檢驗證明，布局疫後龐大的旅遊商機，歐美旅遊市場回溫效應顯著，可望為公司獲利帶來正面挹注。