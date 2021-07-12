中國大陸大鋼廠寶鋼8月再度開出平盤，市場認為，顯示寶鋼看好今(2021年)年下半年鋼市，在第三季淡季穩價。中鋼(2002)也看第三季鋼市淡季平穩，第四季旺季需求持續暢旺。

隨著全球鋼材供應吃緊、歐美鋼價續創新高，市場預期，中鋼因鋼價低於亞洲市場行情，使得即將開出的8月新盤價可望至少持穩，董事長翁朝棟也認為，寶鋼一連2個月持平因應市場，採取穩穩走過第三季作法，以迎接第四季旺季。中鋼股價開高，中鴻(2014)、新光鋼(2031)、盛餘(2029)、燁輝(2023)等股價全面上攻。

寶鋼盤價上半年除3月平盤外，月月調漲，6月盤價全面調漲，其中熱軋每公噸續漲300人民幣，但因熱軋優惠取消，實際漲幅約700~800元（約110~120美元）；今年以來熱軋至少累計大漲1,750人民幣、冷軋大漲1,800元；7~8月則均為平盤。

從原料及鋼價來看，國際鐵礦行情飆漲到每公噸222美元高點，美國熱軋底材直逼2000美元；中鋼因目前國內鋼價低於國際行情，預料8月新盤價可望至少持穩，且第四季旺季持續看好。

中鋼董事長翁朝棟表示，中國政策減產力道增強，且降低出口量能，有助亞洲鋼市穩定，但中國政策與市場還在調整中，此時穩健走過是最好的方式，寶鋼7、8月盤價皆持平，讓第三季淡季不淡，這是很好的現象，以目前市況供需來看，第四季還是樂觀可期。

整體來看，隨著全球環保減排政策，加上大廠紛紛進行大修，但各地基建持續進行，預期下半年鋼材供需偏緊、價格受到支撐，第四季鋼市傳統旺季，有助推升鋼市需求成長，鋼價重啟一波漲勢。