上周五美股創下歷史新高，扭轉前一日因憂心變種病毒不利全球經濟復甦前景的低迷走勢，以及上周五人行宣布於7月15日調降金融機構存準率，釋出約1兆元人民幣的長期資金，受此提振，周一香港恆生指數開漲1.2%，報27672.7點。國企指數開漲1.26%，紅籌指數漲0.49%。

恆生科技股指數開漲逾1%，近來備受打壓的新經濟類股強勁反彈，嗶哩嗶哩漲逾5%，美團漲近3%。

舜宇光學6月手機鏡頭出貨量年減27%，稍早前重挫6.3%，在藍籌股中表現最差。

雲頂新耀開漲5.63%，該公司宣布與騰訊達成戰略合作夥伴關係。與虎牙及鬥魚的合併案遭到封殺，騰訊開高走低，目前下挫逾1%。

人行全面降準，內銀股開高，但隨後漲幅收斂，建行目前小升0.4%，招行漲1.2%。

中興初估上半年淨利將大幅成長104.60%～131.52%，股價大漲近10%。

復星醫藥開漲5.21%，該公司宣布子公司復星實業分別與台積電、鴻海和永齡基金會委託的裕利醫藥簽定共1000萬劑的mRNA新冠疫苗銷售協議。