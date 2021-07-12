安馳(3528)6月營收為5.22億元，月減少14.39%，主要在於下游客戶進行年中盤點，部分產品遞延出貨；累計上半年營收為32.32億元，則創歷年同期新高，並較去年同期大幅增加25.6%，主要在疫情延燒帶動全球遠距經濟活動蓬勃發展，加上全球晶片上半年供不應求，公司ADI與賽靈思(Xilinx)兩大產品線上半年出貨暢旺所致。

安馳表示，全球疫情推動遠距經濟及智慧工廠加速成為主流發展趨勢，帶動工控自動化設備需求大增，公司結合高精度的AC/DC轉換器及各項傳感器、LTC的高效電源模組，與5G傳輸用的射頻整合晶片等，應用於工控自動化、5G伺服器及電源監控系統等產品的出貨量明顯提升。公司今年推出震動監控系統、智慧工廠監控系統、煙霧偵測、水質分析等新興應用整合方案，目前均進入產品驗證階段，下半年可望放量出貨。

安馳表示，在Xilinx產品線方面，半導體高階製程用的IC驗證平台及自動化測試機台出貨持續成長，雲端邊緣運算及精準醫療等新興應用整合方案出貨量第二季開始放量出貨。下半年在Xilinx代理產品線方面將推出5G開放式無線電接取網路相關高階網路通訊設備，搶攻5G私網應用標案市場；此外，Xilinx下半年推出新產品線Kria自適應系統模組SOM，加速端點客戶系統開發，積極搶攻機器視覺、智能鏡頭及安全工業等端應用的部署，預估下半年開始推廣到入客戶系統，進一步優化產品組合。

安馳進一步表示，新代理產品線Qorvo今年上半年出貨量較去年同期大增1.5倍以上，主攻WiFi 6/6E及Sub 6G的RF相關元件開發市場，上半年Qorvo產品線主要應用在5G基地台及小型基站等骨幹網路相關產品上，未來可望拓展至衛星通訊、光纖、WiFi及視訊串流等5G高速傳輸市場，進一步提升公司在5G傳輸及AIoT等高端應用市場的占有率。