儘管新冠肺炎確診病例數在近日的飆高，然預計英國首相強生(Johnson)將在周一按計畫地移除英格蘭所有的新冠社交管制措施。

強生在周日晚間指出，傳染病還沒有結束。隨著解封將至，病例數將會增多；因此謹慎是絕對必要的，我們都必須承擔起責任，才不會破壞進步。

強生在上周提出了取消配戴口罩和社交管制規定的建議，即執行先前所宣稱的，通向自由的單行道。預計在周一的記者會上，首相將公布最後決定。

然而近幾周以來感染人數激增，來到冬季以來的水準。但政府辯稱，儘管確診病例上升，但死亡人數和住院人數仍維持在低檔，顯示疫苗已經可以拯救生命。

衛生部長Nadhim Zahawi似乎更為謹慎，其在周日指出，儘管戴口罩不再是強制規定，但指導原則仍是，人們在室內封閉空間應該配戴口罩。

首相辦公室表示，解除管制將取決於四項測試標準，足夠多的人接種疫苗、疫苗有降低住院和死亡人數、醫院已經沒有壓力，以及變種病毒沒有造成太大風險。

部分科學家和官員對於政府當局的推進速度太快，正表達關切。