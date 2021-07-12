《商情》國內鋼筋、廢鋼持平 11:102021/07/12 時報資訊 王馨慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 本周豐興開平盤；因國際原物料漲跌互現，促使國內廢鋼、鋼筋持穩觀望，致結束連續2周漲勢；另外業者表示，近期鋼筋買氣遲緩，市場需等待一段時間消化。 本周豐興宣布廢鋼持平，報每公噸11900元；鋼筋持平，報每公噸23200元，型鋼持平，另外國際原料行情方面，澳洲鐵礦砂跌至216.5美元；日本2H廢鋼跌至488美元；美國貨櫃廢鋼漲至每公噸470美元。(商品行情網) 《鋼鐵股》榮剛6月營收創14月高 出貨旺至年底 台塑生醫 申讓聯亞藥2,000張 #豐興 #鋼筋 #廢鋼 #持平 #跌至 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 全室壁癌、鋼筋裸露核彈屋 半年後變身偶像劇拍攝場景 09:002021/07/11 居家生活 音樂謠嵐創作營 金牌師資線上教學 04:102021/07/12 地方新聞 除息點火 台股戰萬八 04:102021/07/12 財經要聞 蔡特助諷詠春疫苗 朱轟政府有夠廢 04:102021/07/10 政治要聞 中市13條步道微解封 觀光場域有限度開放 10:552021/07/11 生活 史上最強上半年！ 台塑四寶大賺1,326億 04:102021/07/10 財經要聞 分租客群聚 北市信義區確診爆增 04:102021/07/12 焦點要聞 驚悚視角曝光 興達漁港釀上百人聚集 總幹事認錯了 21:042021/07/11 生活 《商情》賣壓續湧 日本期膠觸及8個月低點 10:022021/07/12 財經 拆南北戰爭議雕像 維州市長：反種族主義向前走 10:122021/07/11 國際 徐若瑄接種發暈耍廢1星期 04:102021/07/10 娛樂新聞 財經熱門新聞 13檔填息常勝軍 有看頭 - 財經要聞 - 工商時報 拜登來亂的！歐美航運股大復仇噴更猛 長榮、陽明也遭錯殺？ - 財經 長榮、陽明、萬海驚現3大價位 散戶沒出手恐滅頂 - 財經 航運三雄噴了3~5倍 塞港缺櫃未變但小心一大利空 - 財經 台積電、鴻海發聯合聲明 BNT疫苗最快九月底到台灣 - 財經 - 旺報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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