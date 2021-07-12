本周豐興開平盤；因國際原物料漲跌互現，促使國內廢鋼、鋼筋持穩觀望，致結束連續2周漲勢；另外業者表示，近期鋼筋買氣遲緩，市場需等待一段時間消化。

本周豐興宣布廢鋼持平，報每公噸11900元；鋼筋持平，報每公噸23200元，型鋼持平，另外國際原料行情方面，澳洲鐵礦砂跌至216.5美元；日本2H廢鋼跌至488美元；美國貨櫃廢鋼漲至每公噸470美元。(商品行情網)