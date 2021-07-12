疫情影響，加上第三級警戒補習班停課，衝擊補教營收，卓越(2496)6月營收0.44億元，年減28.82％，三貝德(8489)、學習王(6780)及亞洲教育(6764)也都呈現下滑情況。業界估計，由於這次微解封並未將補教業納入，加上108課綱課程變動，必須等到出版社最後版本抵定，對於實體及數位教材都有影響，估計解封後到開學前營收才會回升。

卓越6月營收下滑，主要旗下實體開課表現仍受到配合政府防疫政策影響部分學員收入認列。但旗下陳立教育積極開拓國中、國小招生，已陸續與中部多家知名私立小學、國中簽定課程導入，包括葳格國際學校、愛因斯坦實驗國中小學等，提供完整的數學自然科學資優課程，上半年陳立教育國中國小營收比重18％，較去年同期的13％上升。

亞洲教育6月營收0.7億元，年減11.71％。在防疫期間，補習班採取多項措施，包括課程講義教材以郵寄方式送達，課程採取以直播、錄播方式進行錄製與教材研發，另外，也以雲端補課、線上解惑及線上測驗等讓學生停課不停學，在家自主學習。

而由於課綱變動，新學期課程內容尚未確定，也延緩數位學習教材的製作進度，營收並受到影響，三貝德6月營收0.96億元，年減12.87％；學習王6月營收0.45億元，年減24.72％。