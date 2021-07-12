台北地檢署

前幸福人壽董事長鄧文聰，因涉及掏空幸福人壽67億多元案遭判刑27年，入監服刑。但台北地檢署查出，鄧當年購買北市信義區D3土地的金流，是透過個人紙上公司以幸福人壽數千萬美金資產，向瑞士百達銀行質押借貸5900萬元美金後洗錢來台，其中1600多萬美金購買D3土地，另部分資金匯至富創公司，事後土地賤賣給富創「左手賣右手」，其餘3、4000萬美金貸款則流向不明。北檢12日依違反《保險法》、《洗錢防制法》追加起訴鄧文聰。

鄧文聰被控利用職權，在海外質押公司資產向渣打銀行借款掏空公司，遭判囚10年定讞後入獄服刑，他因另涉向EFG銀行質押借款掏空公司，去年底最高法院判刑20年，台灣高等法院裁定應執行27年徒刑，罰金8.5億元確定。目前鄧在八德外役監服刑中。

北檢查出，鄧文聰涉嫌以幸福人壽資金買下台北市信義區D3土地，又賤賣給可實質掌控的富創公司，去年8月先依《保險法》特別背信等罪起訴鄧文聰。目前案件正由台北地院審理中。

但北檢溯源追查鄧文聰購地金流，查出鄧文聰自2007年至2010年間，以個人掌握的紙上公司英屬維京群島「MERCURIC」公司名義，將幸福人壽的數千萬美金資產，向瑞士百達(PICTET)銀行質押借貸5900萬元美金，透過大批人頭公司及金享建設董事長陳忠明（已歿）將資金自瑞士輾轉洗錢匯往香港、新加坡等地，再轉匯來台。

其中鄧文聰於2009年間以2筆分別是525萬美金、1150萬美金，購買北市信義區D3土地，金管會認為幸福人壽購地違法，要求鄧限期1年內出售土地，鄧不服氣，為規避關係人交易，將D3土地改登記在當時新成立的富創建設名下，引發賤賣疑雲，檢方查出，富創成立的金流也與鄧海外洗錢資金有關。

D3土地位於台北101正對面，有「最貴停車場」之稱，2019年4月23日，台北地院拍賣底價102億餘元，由元利建設以高於底價10億元的112億5888萬8889元拍定，平均每坪單價逾725萬元。