市議會議長郭信良12日認為，因安排時間過於倉促，處處可見大太陽底下等待接種的排隊亂象，呼籲市府決策應更明快，配套也應更完整並積極宣傳，不要繼續讓市民無所適從。

市長黃偉哲回應表示，對於市民施打疫苗，市府已經透過多種管道提供預約施打，如果尚有遺珠之憾，市府民政局會透過里、鄰長和里幹事再加強協助預約施打。

郭信良指出，市府增設的大型接種站，各種協調及人力動員都很複雜，大家爲了防疫工作真的都很辛苦；但是增設接種站後，符合資格的民眾還須透過「台南打疫苗」官方LINE帳號，或上班時間打電話到區公所登記預約，但不論何種方式，到接種站的現場都還是要再抽號碼牌排隊接種，就造成人擠人、大排長龍的狀況。

郭信良認為，疫苗登記預約就像資訊戰一樣，有掌握資訊的人才能搶得先機，但沒有資訊管道的人怎麼辦？他舉例，市府在7月10日晚間6點半發布新聞稿，宣布12日將在安南區、新營區及佳里區增設大型接種站，由於發布時間為周末，只能使用「台南打疫苗」官方LINE帳號登記，沒有年輕人可幫忙登記預約的65歲以上民眾，往往就搶不到名額。

郭信良進一步表示，在這種資訊容易有落差的情形下，很多民眾只能依靠里長通知。有些熱心里長不僅為符合資格的里民們造冊送交區公所，甚至還帶隊到接種站，但這種貼心服務可遇而不可求，市府應該肩負起廣為宣傳的責任，不要讓登記預約成為市民施打疫苗的障礙。