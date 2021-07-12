3年前楊姓女子開貨運曳引車違規拒絕警方攔查，她開車駛離並企圖衝撞員警，犯後她歸咎員警執行職務太兇、態度不佳；一審認定她沒有「強暴」行為判決無罪，二審認為她以曳引車脅迫員警構成妨害公務罪，判刑6月，可易科罰金。上訴後，最高法院駁回定讞。

楊女在2018年5月26日下午，駕駛曳引車沿桃園市蘆竹區六福路行駛，她因違規停車及疑似超載等違規行為，被員警發現上前攔查欲進行交通稽查，楊女未立即停車，直至左轉駛入六福路與油管路左邊土場內才停車。

李姓員警要求楊女下車出示證件，並表示其所駕駛之曳引車應過磅，否則即視為拒磅，楊女倒車駛出土場離去而拒絕稽查，員警開啟警報器尾隨其後，沿途揮手、拍打車門示意她停車，同時通報請求支援。

楊女駕駛曳引車右轉行駛南山路，並加速行駛，沿途闖越3個路口之紅燈號誌，後來因支援警力到場，她將曳引車攔停於長興路3段內側車道，並有警車、警用機車各2輛停放於其曳引車前方、後方等周遭位置，多名員警在其曳引車周遭。

員警以手寫板書寫「不下車破窗」等文字，舉於曳引車車頭駕駛座擋風玻璃處警告楊女如不下車就要破窗，楊女將曳引車駛入對向車道離去，員警見狀舉槍朝曳引車右前方車輪射擊4槍，與其他執勤警員再度駕車追捕，將楊女逮捕。

一審桃園地方法院認為，楊女在警攔檢時拒絕配合，甚至駕車迴避，但與妨害公務罪所稱「強暴」行為不同，判決無罪，二審台灣高等法院指出，楊女駕駛曳引車嚇阻員警，使員警退避不敢靠近，構成妨害公務罪，判刑6月，可易科罰金，最高法院駁回上訴確定。