跨入2021下半年，也代表距離一年一度新iPhone的發表日期越來越接近。按照時程推算，新一代iPhone的外觀樣貌、規格早已底定，為了提前備貨，也傳出近期已投入量產。針對每年更新一回的iPhone，由於外界關注度高，爆料可謂層出不窮，這一次則是被配件廠提前流出樣品機，雖非實機，但也透露不少關鍵資訊！

手機周邊製造商邦克仕Benks分享了宣稱是iPhone 13系列的樣品機。（摘自微博）

手機周邊製造商邦克仕Benks分享的iPhone 13系列的樣品機照片。（摘自微博）

中國大陸的手機保護殼製造商邦克仕Benks，日前透過微博爆料，指出「iPhone 13的保护壳全靠它」。為了趕在新手機上市之際就能備妥相關的周邊產品，提前取得樣品機來得知手機的尺寸，可說是配件廠的福利之一。從Benks分享的iPhone 13（暫定名稱）樣品機來看，可以看出幾點訊息：

一、iPhone 13系列仍維持四款。雖然iPhone 12 mini因為機身小巧，在支援5G的前提下，因為續航力等層面的表現不足，在市場上銷售不佳，甚至傳出提前停產的說法。但是蘋果仍舊在今年維持了四款iPhone 13系列的做法，除了可能為了提供足夠多的新機可供選擇外，也可能仍舊保有想要透過iPhone 13 mini再探小螢幕手機市場的企圖心。

二、iPhone 13入門款系列主相機有變。從爆料的照片來看，iPhone 13 mini以及iPhone 13主相機的雙鏡頭改為對角線排列，是外觀上明顯與前一代不同之處。此外，iPhone 13 Pro系列的主相機底部面積以及單個相機的尺寸也明顯擴大，因此拍攝能力的升級也是可期待之處。關於相機的提升，很可能今年度iPhone 13系列都有機會加入先前僅有在iPhone 12 Pro Max才有的sensor-shift位移式光學影像穩定系統。

除此之外，iPhone 13系列值得關注的是，前螢幕的「瀏海」，也就是TrueDepth相機位置可望明顯縮小，可望在螢幕對機身佔比上自2017年的iPhone X以來明顯提升，也是在外觀上可區辨之處。此外，據了解iPhone 13 Pro系列有望引入LTPO螢幕技術，可支援螢幕更新率在1Hz~120Hz之間自動調整，在有需要時支援高更新率來流暢顯示，不需要高更新率時則可降低，來進一步省電。

另外，從四款樣品機的對比來看，今年四款iPhone 13系列的螢幕尺寸，預計維持與iPhone 12系列一樣的狀態，也就是螢幕最小到最大，分別是5.4吋、6.1吋以及6.7。其中iPhone 12 Pro以及iPhone 12預計都是採用6.1吋螢幕，主要區別在於背面主相機的相機數量，與機身材質等處。

2020年因疫情影響全球供應鏈，蘋果（Apple）在9月份先是更新了iPad產品線與Apple Watch產品線，等到10月份才發表iPhone 12系列。不過由於今年擁有更多時間的協調安排與修整，已有分析師預測iPhone 13系列預計回到過往慣例，在9月份發表。換句話說再過兩個多月，果粉們就將迎接最新一代的iPhone，你準備好了嗎？