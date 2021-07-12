女駕駛以為近凌晨時間人車少，違反號誌管制貪快先轉彎，與來車發生衝撞，造成車頭嚴重毀損。（民眾提供／盧金足台中傳真）

搶快！疑左轉燈未亮先轉彎 兩車碰撞兩人受傷

台中市西屯區文心路三段11日深夜11時許，發生一起搶快車禍，楊姓女駕駛沿文心路第一車道，左轉西屯路往洛陽路方向行駛，另輛由鍾男沿文心路第三車道往青海路方向行駛，楊女疑在左轉燈未亮時就先轉彎，與酒駕的鍾男車子衝撞後，造成車頭嚴重毀損，包括搭乘楊女車子的乘客與鍾男受傷送醫，車禍原因與責任釐清，警方正進一步調查。

十次車禍九快，文心路三段昨晚深夜11時多，22歲楊女駕車沿著文心路第一車道行駛，要左轉西屯路往洛陽路方向行駛，疑左轉燈未亮時，以為近凌晨時間人車少，違反號誌管制貪快先轉彎，正值37歲鍾男駕車沿著文心路第三車道，要往青海路方向行駛，楊女右車身與鍾男的前車頭強力碰撞。

這場車禍還造成坐在楊女車上的21歲嚴姓女乘及鍾姓駕駛受傷，消防救護人員到場將兩人送醫治療。

警方進行酒測，鍾男酒測值超標，楊女酒測值為零，無飲酒情事，初判肇事原因，楊女疑違反號誌管制或指揮，鍾男則未注意車前狀態，詳細肇禍原因與責任，警方正進一步釐清。

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