花蓮民眾日前為搶打殘劑跑百米賽，台北市也傳出有民眾為了搶殘劑號碼牌，半夜就到現場排隊，台北市北投區和信醫院昨晚半夜12點多，就有10多位民眾排隊，甚至自備躺椅、扇子，就是要排今天下午3點發放的殘劑號碼牌，和信醫院藥學進階教育中心主任陳昭姿也在臉書感嘆，景象「令人鼻酸」！

據了解，和信醫院配合北市府施打65歲以上長者打莫德納疫苗，1劑開瓶後最多可打14人，排隊的民眾就是為了今天下午可能出現的殘劑而來，和信醫院預計下午3點半發牌號，但殘劑數量並無法保證，因此，無法得知有多少排隊的民眾能搶到殘劑，也有可能完全沒人打到殘劑。

陳昭姿感嘆，昨晚在我們醫院門口外排隊的情況，聽說很多人是為孩子來排隊，令人鼻酸；她認為，不能混打也是造成等候原因，如先打AZ疫苗（最早引進），現在允許第二劑打莫德納，或許空等的情況會好些，施打的效率也會提高。

陳昭姿透露，和信醫院日前公布殘劑最多有機會可打到13人，但要在早上10點半以前到現場排隊領號，1小時後開打，她也為了有呼吸道疾患的妹妹，請假2小時，不料，出了門口，看到有一條線圍住一小群人，她靠近數了一下，竟有15人，詢問旁邊負責門禁檢篩的同事，有人甚至清晨5點就來排隊，一下子就滿了，她直呼，「我太天真了，原來想打到殘劑比入學考試還困難吧！」