2021年6月台灣金融風險指數（Taiwan Financial Risk Index TAIFRI）12日公布，分數為99.0分，較2021年5月分數下滑0.1。隨著國內疫情趨緩，6月風險指數同步降溫，但仍維持在今年來的次高水準，顯示整體金融風險步步為營，尚需謹慎穩住。

TAIFRI調研單位台灣金融研訓院金融研究所指出，該指數在上（5）月受本土疫情嚴峻影響，創下七個月以來指數新高後，6月微幅下滑0.1，幾乎可說是持平。就四大構面、11個分項表現來看，有6個分項風險上揚，4個分項風險指數下滑，1個不變。

微幅上揚的6個分項風險指數，包括第一構面「資產評價壓力」的「企業債務」、「股票市場」；第二構面「非金融部門的穩定度」的「企業部門」、「家計部門」；第三構面「金融部門的穩定度」的「資產品質」；第四構面「傳染與蔓延」的「國內金融市場傳染效應」。

TAIFRI研究團隊指出，本土疫情期間企業資金供給緊縮情況並不明顯，主因是政府紓困資源挹注，各部會紓困4.0方案於6月啟動，擴及國內銀行業對勞工、中小企業紓困貸款與利息補貼方案實施標準放寬或加碼措施，緩解了企業金流的壓力。

基於變種病毒一波波引發疫情衝擊，該團隊研判，TAIFRI下半年風險情勢仍持續處於不確定環境，第三季為疫苗能否抑制變種病毒爆發的關鍵期，金融市場發展亦需就三大方向觀察：一、聯準會寬鬆貨幣政策變化，二、長短天期公債殖利率走勢震盪，三、國際油價對通膨走勢的影響，預估下半年投資避險情緒將升溫，全球金融市場波動風險走揚。