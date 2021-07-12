新北市動保處近日接獲民眾通報，有隻虎斑狗在五股成泰路大排水溝中受困數日，虎斑狗多日來在汙水中「罰站」，呼喊聲日漸薄弱，動保員志工獲報後，立刻跳下2米深的排水溝救起犬隻帶回救治，獸醫林洋演表示，虎斑狗恐因熱衰竭出現急性肝腎損傷，經幾日治療後已恢復健康。

動保處指出，近日接獲民眾通報，五股成泰路一段排水溝裡有隻虎斑狗受困多天，虎斑狗只能在汙水中站立，趴下坐下就會被大水沖走，而排水溝汙水無預警時大時小、內容物充滿汙穢的泡泡，虎斑犬不斷嗚嗚哀叫，幾日來已奄奄一息。

動保志工接獲報案後，立刻搬出救難器具，跳下2公尺深的排水溝將牠救起，將虎斑狗帶往動保處救治，虎斑狗一度病危，經獸醫林洋演血液檢驗後，發現犬隻肝腎指數上升，懷疑是吃到毒物造成中毒，或是熱衰竭造成急性肝腎損傷，情況相當危急，在打點滴及解毒針後，虎斑狗漸漸好轉，現在已經能逢人搖搖尾巴，討人歡心。

獸醫師林洋演表示，現在正值夏天，動物可能因為長期在外流浪，天氣熱中暑，也可能因為誤食戶外有毒物質或食物而性命垂危；發現虎斑狗的林先生對於流浪犬認養議題非常關切，也是多年的所內志工，家中也飼養好幾隻毛寶貝，當林先生發現流浪犬危難時，毫不猶豫就跳進排水溝裡救援，才能順利救虎斑狗一命。

動保處表示，救援動物因某些原因和主人失散了，暫時來到動物之家接受救治，動保處在去年整年救援案件達3497件，上案虎斑狗救援，因犬隻個性親人好相處，在動保處非常受歡迎，大家將牠取名為「斑斑」，期許牠像小鹿斑比一樣，找到屬於自己的家。