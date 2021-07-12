廈門衛健委網站今天（12日）通報，廈門市昨天（7月11日0至24時）報告：新增境外輸入新冠肺炎確診病例4例（台灣地區4例），新增境外輸入無症狀感染者1例（台灣地區）。

此外，據大陸國家衛健委通報，11日新增27例新冠肺炎確診個案，其中9例本土病例全部在雲南省，另有18例屬境外輸入病例，分別是福建4例，內蒙古、廣東、雲南各3例，四川2例，上海、江蘇及河南各1例。

境外輸入福建的4例確診及1例無症狀感染者，5人均來自台灣，詳細狀況通報如下：

境外輸入確診病例1：吳某，台灣籍。7月6日乘廈航MF888抵廈。入境後即被集中隔離醫學觀察，10日核酸檢測結果陽性，結合流行病學史、臨床症狀、影像學表現和實驗室檢測結果，診斷其為新冠肺炎確診病例，由市定點醫院隔離診治。其同航班旅客均已落實隔離醫學觀察措施。

境外輸入確診病例2：俞某，台灣籍。7月7日乘立榮B7511抵廈。入境後即被集中隔離醫學觀察，11日核酸檢測結果陽性，結合流行病學史、臨床症狀、影像學表現和實驗室檢測結果，診斷其為新冠肺炎確診病例，由市定點醫院隔離診治。其同航班旅客均已落實隔離醫學觀察措施。

境外輸入確診病例3：王某，台灣籍。7月5日乘立榮B7511抵廈。入境後即被集中隔離醫學觀察，11日核酸檢測結果陽性，結合流行病學史、臨床症狀、影像學表現和實驗室檢測結果，診斷其為新冠肺炎確診病例，由市定點醫院隔離診治。其同航班旅客均已落實隔離醫學觀察措施。

境外輸入確診病例4：姚某，台灣籍。7月5日乘立榮B7511抵廈。入境後即被集中隔離醫學觀察，11日核酸檢測結果陽性，結合流行病學史、臨床症狀、影像學表現和實驗室檢測結果，診斷其為新冠肺炎確診病例，由市定點醫院隔離診治。其同航班旅客均已落實隔離醫學觀察措施。

境外輸入無症狀感染者：盧某，台灣籍。7月10日乘廈航MF888抵廈。入境後即被集中隔離醫學觀察，11日核酸檢測結果陽性，結合流行病學史、臨床症狀、影像學表現和實驗室檢測結果，診斷其為新冠肺炎無症狀感染者，由市定點醫院隔離觀察。其同航班旅客均已落實隔離醫學觀察措施。

截至7月11日24時，廈門市累計報告境外輸入新型冠狀病毒肺炎確診病例296例，台灣以53例占最多。

從境外輸入廈門的確診病例分別來自：英國10例，菲律賓46例，美國38例，阿拉伯聯合大公國6例，愛爾蘭2例，荷蘭2例，馬來西亞21例，尚比亞2例，印度3例，俄羅斯28例，阿根廷2例，奈及利亞11例，厄瓜多爾1例，澳洲5例，新加坡6例，秘魯1例，加拿大5例，義大利3例，烏干達3例，坦尚尼亞1例，匈牙利3例，約旦6例，模里西斯1例，甘比亞3例，德國1例，喬治亞2例，台灣53例，柬埔寨10例，羅馬尼亞1例，烏克蘭2例，加納3例，東帝汶2例，日本11例，外籍2例。