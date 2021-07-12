儘管Delta變種病毒威脅全球經濟復甦，但石油輸出國組織(OPEC)產量研議陷入僵局後，不確定性籠罩著市場。分析師認為，在未達成協議的情況下，目前的減產措施仍然有效，這應該會讓市場在目前強勁的需求下，供應進一步收緊；周一(7/12)截至台北時間上午11點15分止，原油期貨報價如下：

美國NYMEX-8月輕質原油期貨上漲0.01美元，報每桶74.57美元；倫敦ICE-9月布蘭特原油期貨下跌0.02美元，報每桶75.53美元。(商品行情網)