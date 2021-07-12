康和證(6016)今（12）日召開股東常會，通過2020年財報及盈餘分配案，決議配息1.22元，金額創歷年次高。展望2021年，雖然疫情升溫增加營運難度，但公司將延續穩健經營策略，聚焦核心事業建構多元收入，並持續提升資訊科技能力，朝金融科技服務發展。

康和證此次股東會亦完成董事改選，雖然市場派乾坤管顧共提出7席董事挑戰，但最終仍由公司派大獲全勝，市場派未能取得董事席次。新任8席董事為鄭大宇、張進德、李進生、太明開發、陳瓊玲、蔡松坡、楊明旺、馬佩君，3席獨董為黃添昌、張耀仁、黃秀惠。

雖然新冠肺炎疫情擾亂全球經濟，但台股去年在基本面佳及國內疫情控制得宜的雙重利多下，集中市場與店頭日場日均量雙創新高。康和證受惠台股價量齊揚，2020年歸屬母公司稅後淨利創10.84億元新高、年增近2.82倍，每股盈餘（EPS）1.83元，改寫歷史新高。

康和證表示，去年在證券經紀、自營、承銷、債券、新金融商品等各項業務皆繳出亮眼成績，子公司康和期貨去年獲利稅後淨利達1.12億元，連2年創新高。2021年上半年自結稅後淨利6.83億元、年增達近1.09倍，亦創同期新高，每股盈餘1.15元，延續去年佳績。

康和證董事長鄭大宇表示，未來將強化公司治理、落實企業社會責任、重視風險控管，在合規遵法的大原則下，持續聚焦於核心事業，精進商品與服務，善用公司營運優勢創造出差異化的資產管理服務，協助客戶作出最完善的投資理財規畫。

鄭大宇強調，康和證持續深入優化金融科技領域，提升電子交易平台效率及強化數位化功能，期許能朝「普惠金融」方向邁進，深耕資訊科技成果已逐步顯現，並取得智慧財產局發明專利。後續將持續深化金融科技領域的研發，提供客戶更多元化的智能便捷服務。

鄭大宇表示，康和證以「誠信、穩健、服務、永續」為方針，一步一腳印踏實經營，其中誠信經營為公司營運最大基石。今年將延續既有優勢，透過專注核心領域來建構多元收入，提升公司營運體質與競爭力，以致力成為兩岸三地優質金融服務的標竿企業為目標。