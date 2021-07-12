屏東海生館「微解封」將於13日重新開放入館，但採線上預約制，且每個展區除以單一出入口控管人流外、每個展區參觀時間也限制30分鐘，而因防疫所需，部分互動設施暫時關閉，不過擁有高人氣的「海洋會客室」持續與大家在線上直播見。

屏東海生館指出，13至26日間入館實行預約制，遊客需統一至海生館營運團隊海景公司官網線上預約，並採人流控管，至於開館時間也調整為每天早上9點至下午5點半，並於當天下午4點後停止售票及入館，而除全程需配戴口罩外，也禁止帶外食入館邊走邊吃。

「與海洋生物來場簡單的約會吧！」海生館說，為保障入館遊客安全，微解封期間將讓遊客單純觀賞海洋生物，因此會關閉部分設施及活動，包含展館部分互動設施及劇場，如兒童陽台、探索教室、海洋爬行類劇場、VR體驗館、鯨典館，以及館內各互動式特展。

此外，戶外親水設施也暫停開放，如鯨魚親水廣場戲水池、太平洋親水廣場戲水池，而館內解說導覽活動，如各展區餵食解說及定點解說活動、現場導覽也暫停舉行。至於詢問度極高的夜宿海生館、及魚你同行的後場參觀體驗活動，也一樣暫停開放，館方說，將依中央視疫情狀況再行開放。

不過，館方強調，閉館期間擁有高人氣直播觀看量的「海洋會客室」，依舊會持續在線上與大家見面。館方說，「海洋會客室」是解說員與飼育員的深度訪談直播，也是在線上為粉絲解惑各種海洋知識，開播以來除每周針對一生物主題介紹外，同時也開放遊客線上詢問，吸引爆量粉絲熱烈回應。

海生館說，因應微解封期間，遊客入館看不到解說，因此決定繼續直播開講，為遊客提供雙向服務。